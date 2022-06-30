В РФ заявляют, что обменять азовцев приказал Путин

В ведомстве сообщили, что обмен был организован по прямому приказу главнокомандующего РФ.

Крупнейший обмен пленными был осуществлен по приказу Путина. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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В ведомстве сообщили, что обмен был организован по прямому приказу главнокомандующего РФ.

"Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации", - заявил представитель Минобороны РФ.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.