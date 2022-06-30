12 тыс литовцев из приграничья вступили в ополчение: "Помним оккупацию СССР"

Это происходит на территории Сувалкского коридора, находящегося между Беларусью и российским Калининградом.

Около 12 тыс жителей приграничных регионов Литвы вступили в ополчение на фоне угрозы российского вторжения. Люди говорят, что помнят историю и оккупацию СССР, а потому готовы бороться. Об этом сообщает CNN.

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Так, мощное ополчение сформировалось на территории Сувалкского коридора. Он находится между российским Калининградом и Беларусью. Жители региона массово вступают в ряды добровольческого ополчения "Стрелки".

Указывается, что именно Сувалкский коридор станет первой линией обороны, если войска РФ попытаются атаковать Литву. Отметим, что вероятность этого активно обсуждается, так как Литва в рамках санкций практически отрезала Калининград от РФ, заблокировав перевозки.

"Как можно доверять России? С нашей историей? Здесь моя семья. Я построил этот дом голыми руками", – говорит один из литовских ополченцев.

Кадр из видео / cnn.com

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В свою очередь Эгидиюс Папецкис, командир 4 регионального командования "Стрелков", говорит, что количество желающих вступить в ополчение стало резко расти после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сейчас ополчение состоит из около 12 тыс добровольцев. Каждый месяц число увеличивается в 10 раз. Например, если до войны в Украине стать "стрелком" хотели 10-12 человек в месяц, но сейчас этот показатель больше 100 человек.

"Мы помним советскую оккупацию, и нам больше не нравится, когда нас оккупируют. Мы свободные люди", – говорит Папецкис.

Напомним, ранее Литва отвергла попытку ЕС ослабить ограничения на экспорт товаров из Росси.

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