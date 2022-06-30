Медведев: Западные санкции – это акт агрессии и повод к войне

Экс-президент России продолжает упражняться в грозных заявлениях

Международные санкции, введенные против России, можно расценивать как акт международной агрессии и формальный повод к войне. Об этом заявил бывший президент РФ, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на форуме в Петербурге, пишут росСМИ.

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"При определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli (повод к войне – ред.). В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону", – сказал Медведев.

По его мнению, практика введения санкций против России является "хамской и циничной". При этом он считает, что антироссийские санкции ограниченными только “невротической фантазией ее авторов” и “ощущением собственной безнаказанности".

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"В таких условиях ни один человек, ни одна компания, да что там говорить, ни одно государство не может чувствовать себя по-настоящему защищенным. И кто следующий в этом безобразном параде рестрикций? Китай? Индия? Страны Азиатско-Тихоокеанского региона? Африка или Латинская Америка? Сегодня никто уже ни в чем не уверен", – сказал Медведев.

Напомним, Британия ввела санкции против второго богатейшего человека РФ Потанина. Правительство Великобритании ввело новый пакет санкции против РФ.

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