В НАТО допустили передачу Украине современных танков

Ранее Макрон уверял, что танки и самолеты Украина точно не получит

НАТО поможет Вооруженным силам Украины перейти на современные виды оружие, в том числе возможен вариант с поставками современных западных танков. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде.

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Так, отвечая на вопросы журналистов о помощи в переходе ВСУ с советского на современное западное оружие, Столтенберг подтвердил наличие таких планов у НАТО. При этом он подчеркнул, что возможность передачи танков никто не исключал из такой помощи.

"У НАТО сейчас есть задача помочь Украине с переходом на современное вооружение "натовского" образца. И, конечно, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем из этого", - заявил он.

Напомним, в середине июня президент Франции Макрон заявил, что Запад не предоставит Украине авиацию и танки. По его словам, существуют ограничения на поставку Украине определенного вида тяжелого оружия.

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