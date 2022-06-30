Запугивание не работает, поддержка Украины вырастет, она победит – НАТО

Вместе с этим нашу страну переведут на современную технику образца НАТО.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сделал ряд важных заявлений по Украине и войне с Россией. Он заявил, что двери в Альянс остаются открытыми, а поддержка нашей страны только вырастет. Запугивания России не работают, Украина сможет победить. Слова Джоанэ прозвучали в видеообращении к Киевскому форму безопасности.

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"Запугивание не действует. Двери НАТО остаются открытыми", – сказал Джоанэ о членстве Украины.

Он подчеркивает, что РФ должна немедленно вывести из нашей страны технику и войска, а также перестать "навязывать свое господство".

"С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить", – резюмировал политик.

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По словам Джоанэ, ряд союзников уже обязались передать Украине вооружение. А говоря о пакете помощи, он отметил, что план будет состоять из проектов в краткосрочной перспективе. В том числе, это топливо, беспилотники и безопасные коммуникации.

Сфокусируется Альянс и на долгосрочной поддержке нашего государства. В том числе, это переход ВСУ с техники советских времен на современную технику НАТО для повышения совместимости.

"И мы будем еще больше усиливать устойчивость Украины, а также ее обороноспособность и институты безопасности", – подытожил заместитель генсека.

Напомним, на саммите в Мадриде НАТО приняла новый пакет помощи Украине.

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