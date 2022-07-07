Шольц заинтересовался приобретением Железного купола для Германии - СМИ

ФРГ рассматривает вариант приобретения системы Железный купол.

Немецкие власти рассматривают возможность приобретения Железного купола для Германии на фоне войны РФ против Украины. Об этом сообщает BILD.

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Отмечается, что Шольц утвердил специальный фонд в размере 100 млрд евро для немецких вооруженных сил. BILD пишет, что недостаток для Германии состоит в том, что Железный купол разработан для сценария атаки с расстояния примерно 70 километров. В этом случае нападающий уже будет в стране.

Однако есть альтернативная система Arrow 3, которая может сбить даже российские ядерные ракеты. Такая гиперзвуковая ракета стоит 1 миллион долларов. Ее производят Израиль и США. По словам производителя, Arrow 3 может перехватить ядерную ракету на расстоянии до 2 000 километров - даже за пределами атмосферы в космосе.

Ранее Зеленский попросил украинцев рассказывать об успехах армии. Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.