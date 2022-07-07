Судно с краденым украинским зерном покинуло Турцию

МИД Украины вызвало турецкого посла

Вчера вечером из турецкого порта вышел сухогруз Zhibek Zholy с краденным украинским зерном. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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"Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины, это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза. В то же время, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено", - заявили в МИД.

Там добавили, что уже пригласили турецкого посла в Киеве. Также Министерство обратилось к турецкой стороне с просьбой провести расследование и предоставить исчерпывающий ответ на запросы Украины, а также предотвратить подобные случаи в будущем.

Напомним, что ранее Украина обратилась к Турции с просьбой помочь проверить три судна под флагом России по подозрению в краже зерна со временно оккупированных территорий.

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