В ЕС раскритиковали нейтралитет по отношению к войне в Украине

Главный дипломат ЕС упрекнул страны, занявшие нейтральную позицию

Российское военное вторжение в Украину – это международная агрессия чрезвычайной серьезности, по отношению к которой никто не может быть нейтральным. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите глав МИД стран-участниц G20.

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По его словам, в результате российской агресии глобальная система многосторонних отношений оказалась под небывалым давлением. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что нападение на Украину вызывает фрагментацию мирового порядка и ставит под угрозу экономическое развитие во всем мире.

"Перед лицом агрессии никто не может быть нейтральным. Никто не может жить безопасно в мире, где незаконное применение силы нормализуется или толеруется. Я призываю всех участников помочь прекратить войну, восстановить суверенитет Украины и обеспечить сдерживание глобальных последствий", — заявил Боррель.

Напомним, ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что Россия начала “морально несостоятельную” войну против Украины, а ООН оказалась неспособной должным образом отреагировать на агрессию.

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