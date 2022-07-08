Немцы отключают горячую воду и запасаются дровами из-за дефицита газа

Германия пожинает плоды многолетней политики Меркель, сделавшей ставку на полную зависимость от российского газа

В Германии решили ограничивать подачу горячей воды и отопления в связи с дефицитом газа на фоне прекращения его поставок из России. Об этом пишет Financial Times.

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Отмечается, что ранее министр экономики страны Роберт Хабек призвал немцев экономить тепловую и электроэнергию из-за газового кризиса. Муниципалитеты и владельцы недвижимости уже начали выполнять этот призыв.

Так, в четверг крупнейший в Германии арендодатель жилья компания Vonovia заявила, что планирует в зимний период снизить температуру центрального отопления в своих домах до 17 градусов в ночные часы. Как ожидается, это позволит снизить расходы на отопление примерно на 8%.

Кроме того, на этой неделе жилищная ассоциация города Диппольдисвальде, что недалеко от границы с Чехией, решила ограничивать подачу горячей воды жителям. Теперь горячий душ или ванну можно будет принять только в первой половине дня.

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Отмечается, что в ближайшие недели подобная практика может широко распространиться по всей стране. По словам главы Немецкой ассоциации городов Гельмута Деди, все общество должно сократить потребление энергии уже сейчас, чтобы в квартирах было тепло зимой.

Уже сейчас звучат призывы выключать на ночь светофоры, отключить горячую воду в нежилых зданиях, настроить более экономно кондиционеры и отключить ночную подсветку исторических зданий.

На этом фоне бытовые потребители уже начали восстанавливать свои дровяные печи и камины, у кого они есть. Соответственно существенно выросли объемы продажи дров, пеллет и угля.

Напомним, в июне российский Газпром под разными предлогами резко сократил прокачку газа в Европу.

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