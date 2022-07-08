В Украине задействована "незначительная часть потенциала" - Песков

В Кремле считают, что потенциалы РФ и Украины совершенно несоизмеримы.

РФ сейчас в Украине использует лишь незначительную часть своего потенциала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют РосСМИ.

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Ранее Путин заявлял, что РФ "еще ничего не начинала всерьез в Украине", и Песков таким образом прокомментировал его слова.

"Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции", - сказал Песков.

Он также прокомментировал заявления западных стран о возможности Украины победить РФ в войне, назвав их "абсурдными".

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.