Казахстан начал выходить из соглашений СНГ

Казахстан постепенно отдаляется от России на фоне ухудшения отношений двух стран

Казахстан объявил о выходе из соглашения о валютном комитете в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ, пишет ZonaKz.

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"Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года", – говорится в указе.

Данный комитет создавался с целью сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля между странами СНГ.

Напомним, отношения между Казахстаном и Россией в последнее время ухудшились после того, как Токаев отказался признать террористов “ЛДНР” в качестве независимого государства.

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