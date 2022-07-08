Путин анонсировал энергетическую катастрофу из-за санкций

Хозяин Кремля уверен, что без России миру грозят катастрофы и неурядицы

Европу ждут катастрофические последствия на энергетическом рынке, если с России не снимут санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с чиновниками, пишет The Guardian.

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Он отметил, что сегодня европейцы пытаются заменить российские энергоресурсы за счет поставок из других регионов мира. По мнению Путина, результатом таких действий станет рост цен на газ на спотовом рынке и удорожание энергоресурсов для конечных потребителей.

“Все это еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России наносят гораздо больший ущерб тем странам, которые их вводят. Дальнейшее применение санкций может привести к еще более тяжелым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям для мирового энергетического рынка”, – заявил он.

Напомним, немцы отключают горячую воду и запасаются дровами из-за дефицита газа. Германия пожинает плоды многолетней политики Меркель, сделавшей ставку на полную зависимость от российского газа.

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