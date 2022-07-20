В Латвии хотят лишать гражданства сторонников агрессии РФ

В парламент страны уже подан законопроект против тех, кто поддерживает войну

Латвия планирует лишать гражданства тех, кто поддерживает российское вторжение в Украину. Об этом заявил президент страны Эгилс Левитс в интервью каналу RTVi.

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Он отметил, что нельзя быть нейтральным по отношению к российской агрессии против Украины.

"Если человек нейтрален, значит, он не понял суть дела", – считает Левитс.

Также президент заявил, что даже среди русской общины в Латвии есть часть, которая "явно проукраинская". Тем не менее, много и тех, "кто еще не понял, что происходит, но постепенно движутся в направлении понимания".

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"И одна часть, которая меньшинство, поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии", – отметил Левитс.

Президент считает, что сторонники военной агрессии могут оказаться в списках на лишение латвийского гражданства, если у них есть и паспорт другой страны.

"У них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект есть в Сейме... Надо смотреть на тех, в том числе, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже ну достаточно агрессивно… Например, это касается джихадистов", – заявил Левитс.

Напомним, суд Латвии наказал пенсионера желающего смерти украинцам. Мужчина сделал комментарий на одном из Интернет-сайтов под статьей о войне России против Украины.

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