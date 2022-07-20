ЕС впервые проведет зиму без российского газа, – еврокомиссар

Речь идет о грядущей и следующей зиме, заявил политик.

Евросоюз впервые проведет зиму без российского газа. Государства сделают это, продлив работу своих угольных и атомных станций. Об этом сказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон во время пресс-конференции.

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"Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций", – говорит Бретон.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, отметила, что сценарий, при котором Евросоюз будет лишен поставок российского газа, является реалистичным. Такие события повлияют на все государства ЕС, подчеркнула она.

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А Франс Тиммерманс, заместитель главы Еврокомиссии, говорит о важности перехода на альтернативную энергетику. Последняя стала рентабельной в условиях крайне высоких цен на газ.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина планирует нарастить добычу природного газа чтобы не только отказаться от импорта газа, но и экспортировать его в Европу.,

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