США передадут ВСУ еще четыре HIMARS

Американцы обещают новый пакет военной помощи Украине

США намерены передать Украине новую партию военной помощи, в которую войдут четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, а также боеприпасы. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в ходе виртуальной встречи стран-партнеров в формате "Рамштайн-4".

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"Мы продолжим оказывать исторический уровень помощи, чтобы помочь Украине защитить себя. На этой неделе мы объявим наш следующий пакет военной помощи для Украины. В него войдут еще четыре HIMARS, которые украинцы так эффективно использовали и которые существенно изменили ситуацию на поле боя", – заявил он.

Также глава американского оборонного ведомства сообщил, что вместе с самими установками залпового огня Украина получит и новую партию боеприпасов к ним. Также с этим пакетом помощи американцы поставят снаряды НАТОвского калибра для артиллерии, ранее переданной странами Запада.

Напомним, Шольц снова урезал военные поставки для Украины. Немецкая пресса и оппозиция обвиняют правительство в нежелании помогать Украине.

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