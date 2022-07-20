Шольц снова урезал военные поставки для Украины – Die Welt

Немецкая пресса и оппозиция обвиняют правительство в нежелании помогать Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц снова урезал объемы поставок обещанной военной помощи для Украины. Об этом пишет издание Die Welt.

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Журналисты ссылаются на имеющийся в их распоряжении список список оружия, которое уже было доставлено и сравнивают его со списком того, что еще должны передать Украине.

Так, за последние три недели Германия передала украинцам только 42 тысячи сухпайков и 102 автомобиля, не имеющих бронирования.

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Отмечается, что в последний раз Германия передавала Украине значимую партию вооружений ровно месяц назад — 21 июня. Тогда ВСУ получили семь самоходных гаубиц PzH 2000 с боеприпасами, 5 тысяч шлемов, оборудование для борьбы с дронами и запасные части к автомобилям.

На этом фоне немецкая оппозиция раскритиковала отсутствие дальнейших поставок оружия в Украину. Оппозиционеры отмечают, что канцлер Олаф Шольц делает громкие заявления о поставках оружия Украине, но на практике поддержка минимальна, что является "позором" для федерального правительства.

Напомним, ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия сможет поддерживать Украину, столько, сколько это будет необходимо, невзирая на экономические и газовые проблемы.

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