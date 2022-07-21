Китай изучает опыт войны в Украине, чтобы захватить Тайвань – ЦРУ

Китайцы поняли ошибки Путина и будут лучше готовиться к своему “блицкригу”

Китай внимательно анализирует неудачи России в ее полномасштабном вторжении в Украину, чтобы потом использовать этот опыт при попытке захвата Тайваня. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уилл Бернс, пишет The Gardian.

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По его мнению, вероятность китайского вторжения на Тайвань растет с каждым годом.

“Я бы не стал недооценивать решимость президента Си утвердить контроль Китая над самоуправляющимся Тайванем", – заявил Бернс.

По данным ЦРУ, руководство Китая обеспокоено ходом российского нападения на Украину, которое обернулось "стратегической неудачей" для Кремля.

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"Мы считаем, что это не столько влияет на вопрос о том, решит ли китайское руководство через несколько лет применить силу для контроля над Тайванем, сколько на то, как и когда оно это сделает", – сказал Бернс.

Глава ЦРУ полагает, что китайское руководство на примере нынешней войны увидело невозможность быстрой победы за счет одного лишь превосходства военных сил. По мнению Бернса, Китай, вероятно, усвоил необходимость взять под контроль информационное пространство и защитить экономику от возможных санкций.

Напомним, Байден запланировал звонок Си Цзиньпину. Будущий разговор очень важен в контексте напряжения в отношениях США и Китая из-за статуса Тайваня.

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