В Молдове пророссийскому экс-президенту продлили домашний арест

Он возглавлял страну в период с 2016 года по 2020 год.

В Молдове столичный суд Чекан удовлетворил запрос прокурора и продлил пророссийскому экс-президенту Игорю Додону домашний арест. Политика обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных 4 статьями. Об этом сообщает издание NewsMaker.

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"Суд продлил домашний арест (Додону – ред.) еще на 30 суток", – сказал прокурор Петр Ярмалюк.

Он подчеркнул, что суд полностью удовлетворил ходатайство, сохранив ранее действующие в отношении Додона запреты.

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Отметим, что Додон был президентом Молдовы с 23 декабря 2016 года по 24 декабря 2020 года. 26 мая 2022 года его поместили под домашний арест на 30 суток. Бывшего главу государства обвиняют в пассивной коррупции, государственной измене, незаконном обогащении и финансировании политической партии преступной группировки.

Напомним, в это же время в Международном уголовном суде заявили, что до конца 2022 года появятся первые обвинения в отношении российских войск.

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