Путин обиделся на украинцев: Лукашенко назвал причину вторжения РФ
Одной из причин полномасштабного военного вторжения России в Украину могла стать обида со стороны президента Владимира Путина на украинцев. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью белорусским СМИ.
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"То-есть там (в Украине – ред.) были уже внутренние причины для того, чтобы Россия поставила, грубо говоря, Украину на место. Зачем вы оскорбляли власть в России? Зачем вы президента Путина оскорбляли?" – заявил он.
По словам Лукашенко, украинцы постоянно "демонизируют Путина и оскорбляют”. Белорусский диктатор полагает, что это “создало нехороший фон".
Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к белорусам. Их хотят втянуть в войну против Украины, а потому нужно сказать "нет" z-чуме, стать "народом-героем" еще можно, считает Подоляк.
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