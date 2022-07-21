Путин обиделся на украинцев: Лукашенко назвал причину вторжения РФ

Украинцам не нужно было оскорблять хозяина Кремля, считает Лукашенко

Одной из причин полномасштабного военного вторжения России в Украину могла стать обида со стороны президента Владимира Путина на украинцев. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью белорусским СМИ.

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"То-есть там (в Украине – ред.) были уже внутренние причины для того, чтобы Россия поставила, грубо говоря, Украину на место. Зачем вы оскорбляли власть в России? Зачем вы президента Путина оскорбляли?" – заявил он.

По словам Лукашенко, украинцы постоянно "демонизируют Путина и оскорбляют”. Белорусский диктатор полагает, что это “создало нехороший фон".

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к белорусам. Их хотят втянуть в войну против Украины, а потому нужно сказать "нет" z-чуме, стать "народом-героем" еще можно, считает Подоляк.

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