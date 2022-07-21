Байден заболел COVID-19

Наличие коронавируса подтвердили во время регулярного тестирования

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Положительный тест американский лидер получил сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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“Сегодня утром президент Байден дал положительный результат на COVID-19. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы”, – говорится в пресс-релизе.

После подтверждения короновируса Байден начал принимать препарат “Паксловид” и изолировался в Белом доме. Рабочие встречи он будет проводить по телефону и через программу видеоконференций “Zoom”.

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Отмечается, что Байден останется в самоизоляции до тех пор, пока тесты не покажут отсутствие вируса в организме. При этом в Белом доме обещают ежедневно сообщать общественности о состоянии здоровья главы государства.

Напомним, месяц назад Байден упал с велосипеда во время прогулки. Это произошло, когда он пытался сойти с велосипеда к поклонникам после утренней поездки вблизи своего пляжного дома в Делавере.

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