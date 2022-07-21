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РФ возобновила поставки газа в ФРГ, немцы говорят – мало

Сейчас прокачка идет на 40% от мощности трубы
 |  Автор: Юрий Кобзар
РФ возобновила поставки газа в ФРГ, немцы говорят – мало
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Россия возобновила поставки газа по “Северному потоку - 1”, но в уменьшенном объеме. В Германии и других странах ЕС готовятся к тому, что Россия снова может остановить поставки. Об этом сообщает СNN.

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Россия остановила прокачку газа 11 июля под предлогом планового ремонта. Сегодня поставки возобновились, но в ограниченном объеме – 40% от мощности трубы. 

Формальной причиной ограничений россияне называют затянувшийся ремонт турбины, которую Канада долго не хотела возвращать, ссылаясь на санкции. 

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Министр экономики Германии Роберт Хабек в этой связи заявил, что страна больше не может полагаться на то, что “Газпром” будет выполнять свои обязательства.

"Россия использует слишком большую силу, чтобы шантажировать Европу и Германию", – заявил он и отметил, что поставляемых сегодня объемов газа недостаточно для создания запасов на зиму.

Напомним, Великобритания отказалась от нефти, угля и золота из России. Запрещена и техническая помощь, финансовые и брокерские услуги, связанные с этими товарами.

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