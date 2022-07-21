Великобритания отказалась от нефти, угля и золота из России

Запрещена и техническая помощь, финансовые и брокерские услуги, связанные с этими товарами.

Великобритания усилила санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину. Она отказалась от российских нефти, золота и угля. Когда ограничения вступают в силу, сообщает пресс-служба британского правительства.

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Так, с 21 июля в силу вступает поправка к санкциям против РФ. Она запрещает импорт российской нефти и нефтепродуктов с 31 декабря, импорт угля и продуктов из угля с 10 августа. Вместе с этим запрещено приобретение, снабжение и доставка этих товаров прямо или косвенно.

Запрет на импорт золота вступает в силу с сегодняшнего дня, 21 июля.

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Отмечается, что документ запрещает финансовые услуги и средства, техническую помощь и брокерские услуги, которые связаны с этими товарами.

Напомним, ранее кандидат на пост премьера Британии сказала, что думает о войне в Украине.

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