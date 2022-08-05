В Беларуси стикеры из Telegram с Лукашенко признали "экстремистскими"

Речь идет о двух стикер-паках, которые высмеивают самопровозглашенного белорусского президента.

В Беларуси признали "экстремистскими" стикеры из мессенджера Telegram. В них высмеивается диктатор Александр Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал "Еврорадио".

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Так, согласно опубликованным данным, Центральный суд Минска 25 июля решил запретить стикеры Sasha 3% и Luka. Они являют собой карикатуры на режим Лукашенко, его семью, Владимира Путина и политиков.

Например, некоторые из стикеров называются "Подайте президенту" и "Дави таракана".

Стикеры / Telegram

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Стоит отметить, что мем Sasha 3% появился в 2020 году. Тогда различные издания Беларуси поинтересовались у своих читателей, за кого бы они проголосовали на тогда грядущих выборах. Согласно опросам, за Лукашенко хотели отдать свои голоса всего 3% людей.

Стикеры / Telegram

Напомним, ранее суд Беларуси признал "экстремистскими" социальные сети советника главы Офиса президента Украины и подполковника Алексея Арестовича.

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