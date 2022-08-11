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Самолеты РФ зашли в зону идентификации американской ПВО

Россияне дважды устроили военные маневры рядом с Аляской
 |  Автор: Юрий Кобзар
Самолеты РФ зашли в зону идентификации американской ПВО
Иллюстративное фото / wikipedia.org

Российские военные самолеты за последние дни дважды заходили в зону идентификации американской системы ПВО в районе Аляски. Об этом сообщает объединенное командование североамериканской противовоздушной обороны.

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"В двух отдельных случаях за последние два дня регион NORAD на Аляске обнаружил, отследил и идентифицировал вошедшие и действовавшие в рамках зоны идентификации ПВО Аляски российские самолеты-разведчики", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в суверенное воздушное пространство США и Канады российские самолеты не залетали.

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Для справки. Зона идентификации ПВО – это зона воздушного пространства, на котором радары ПВО уже видят воздушные цели. Эта зона не является частью суверенного воздушного пространства, поэтому залет в нее не считается нарушением. Однако общепринято, что воздушные суда, заходящие в чужую зону идентификации, сообщают свой статус и принадлежность.

Напомним, в Беларуси раздались взрывы на военном аэродроме россиян. Минобороны Беларуси уже успело сделать официальное заявление.

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