Венгерская Wizz Air возобновит полеты в РФ

Пока речь идет только о рейсах из ОАЭ, которые будет выполнять местная “дочка” венгерского лоукостера

Венгерский лоукостер Wizz Air решил возобновить полеты в Россию. Пока речь идет всего об одном рейсе – из Абу-Даби в Москву. Свое решение компания объяснила большим спросом со стороны пассажиров, сообщает CNN.

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Рейсы будет выполнять компания “Wizz Air Abu Dhabi”, которая наполовину принадлежит венгерскому лоукостеру, а наполовину государственной компании Абу-Даби. Полеты стартуют с 3 октября, билеты уже поступили в продажу.

"Wizz Air Abu Dhabi — национальный перевозчик ОАЭ, работающий в соответствии с национальными правилами и политикой ОАЭ. Авиакомпания возобновляет полеты в Москву, чтобы удовлетворить спрос пассажиров, желающих вылететь в Россию из столицы ОАЭ. Все национальные авиалинии ОАЭ в настоящее время выполняют прямые рейсы в Россию", — заявили в компании.

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При этом отмечается, что европейские подразделения Wizz Air возобновлять полеты в РФ пока не планируют.

Напомним, Lufthansa не станет летать в РФ до весны. До начала полномасштабного вторжения России в Украину Lusthansa выполняла около 30 рейсов по российским направлениям.

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