В РФ родственникам рашистов отправляют "похоронки" из СССР
В России родственникам оккупантов, погибших на войне против украинского народа, отправляют "похоронки" из СССР. Об этом написала правозащитник Марина Литвинович на своей странице в Facebook.
Читайте также: В Беларуси раздались взрывы на военном аэродроме россиян
Так, родителям рашистов приходят документы, которые еще были напечатаны в 70-х годах.
"Извещения о смерти, приходящие сейчас родителям погибших солдат, отпечатаны на Гознаке в 1974 году", – пишет Литвинович.
По ее словам, эти "документы" дают право просить назначение льгот и пенсий, которые установленные советским законодательством. По крайней мере так написано на самих "похоронках".
Читайте также: Резников о 24 февраля: Россияне напали не готовыми, зато с парадной формой
"То есть армия еще живет при СССР. Только вопрос – еще или уже?", – добавила правозащитник.
Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, зачем нужно признать Россию спонсором терроризма.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.