В РФ родственникам рашистов отправляют "похоронки" из СССР

Родители получают документы, которые были напечатаны еще в 70-х годах.

В России родственникам оккупантов, погибших на войне против украинского народа, отправляют "похоронки" из СССР. Об этом написала правозащитник Марина Литвинович на своей странице в Facebook.

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Так, родителям рашистов приходят документы, которые еще были напечатаны в 70-х годах.

"Извещения о смерти, приходящие сейчас родителям погибших солдат, отпечатаны на Гознаке в 1974 году", – пишет Литвинович.

По ее словам, эти "документы" дают право просить назначение льгот и пенсий, которые установленные советским законодательством. По крайней мере так написано на самих "похоронках".

Фото документа / facebook.com/marina.litvinovich

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"То есть армия еще живет при СССР. Только вопрос – еще или уже?", – добавила правозащитник.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, зачем нужно признать Россию спонсором терроризма.

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