Теракт в Еленовке: Расследование CNN указывает на Россию

Журналисты не нашли улик против Украины, но имеющиеся “ниточки” ведут к россиянам

Журналисты американского издания CNN, проведя собственное расследование, пришли к выводу, что убийство пленных украинцев в Еленевке организовала Россия. Результаты расследования опубликованы на сайте издания.

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Так, журналисты с привлечением экспертов – криминалистов и специалистов по оружию – проанализировали доступные фото с места трагедии и спутниковые снимки.

Хотя назвать точную причину случившегося пока нельзя, специалисты уже отбросили версию с ударом HIMARSа, на которой настаивает Россия. Эксперты отмечают, что эта ракетная система обладает высокой взрывной мощью, а место трагедии не отвечает последствиям применения такого оружия.

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Подчеркивается, что при попадании ракеты от HIMARSа образовалась бы большая воронка, а здание, которое имело тонкие стены и металлическую крышу, просто не выстояло от такого удара.

"На этих видео нигде нет воронки, кровати не отодвинуты, столбы не повреждены, но заметны массивные поражения от огня. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, вы бы видели воронки, разбитый потолок и стены, тела после взрыва", - говорят эксперта.

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Также отмечается, что бить HIMARSом по Еленовке было бессмысленно, потому что колония расположена всего в 15 км от линии фронта и до нее вполне можно дотянуться старой ствольной артиллерией или советскими РСЗО.

В целом эксперты считают, что взрыв произошел внутри здания, а не был результатом внешнего воздействия.

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Отдельно подозрения вызывает еще и тот факт, что Россия не пропустила экспертов Красного креста и ООН на место трагедии. Журналисты полагают, что Россия скрывает пытки и издевательства над пленными.

Напомним, Украина в ОБСЕ заявила, что РФ спланировала убийство пленных в Еленовке. Убийства и пытки пленных указывают на варварский характер россиян, говорят дипломаты.

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