Решив сосредоточиться на нарушениях со стороны ВСУ, а не армии РФ, Amnesty International торпедировала свою репутацию

От правозащитной организации Amnesty International начали уходить доноры после публикации скандального доклада о нарушениях правил ведения войны со стороны ВСУ. В потере части меценатов сознались в финском филиале организации, пишет MTV Uutiset.

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По словам финского отделения Amnesty Франка Йоханссона, на этой неделе около 400 человек прекратили выплачивать пожертвования, что заметно больше, чем обычное число “отказников”. Причем правозащитники допускают, что это далеко не окончательное число.

Отмечается, что в Финляндии у Amnesty International около 40 000 постоянных доноров. И хотя общее количество тех, кто отказался продолжать донаты составляет около одного процента, это самый большой единовременный отток финских доноров как минимум за 30 лет.

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Йоханссон признал, что в отчете о ВСУ было мало контекста и недостаточно четко были осуждены действия России.

"Это была огромная ошибка в плане коммуникации, которая привела к потере доверия к работе, проведённой Amnesty", – сказал он.

Напомним, ранее соучредитель шведского филиала Amnesty International, старейший активист организации Пер Вестберг объявил об уходе из-за несогласия с отчетом о Вооруженных силах Украины.

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