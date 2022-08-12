Армия РФ теряет до 500 человек в день – The New York Times

Общие потери РФ убитыми и ранеными с начала войны американцы оценивают в 70-80 тысяч

Ежедневные потери российской армии в Украине составляют около 500 человек убитыми и ранеными. Из-за этого российское наступление критически замедлилось. Об этом пишет The New York Times.

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Издание со ссылкой на чиновников администрации американского президента отмечает, что из-за ошеломляюще высокого уровня потерь Россия, по всей видимости, не сможет захватить весь Донбасс до конца текущего года.

Журналисты также указывают на то, что российские темпы наступления, которые изначально были достаточно медленными, замедлились еще больше после прибытия на фронт американских РСЗО.

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"Русские, вероятно, понесли 70 или 80 тысяч потерь менее чем за шесть месяцев. Они добились определенных успехов на востоке, хотя и не очень больших за последние пару недель, но это обошлось российским военным очень дорого из-за того, насколько хорошо действовали украинские военные и какую помощь они получили", – заявил замглавы Пентагона Колин Кал.

При этом американские чиновники уточняют, что указанная цифра потерь включает около 20 тысяч погибших. Из них около 5 тысяч приходится на наемников группы "Вангера".

Напомним, по оценке украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери российской армии только убитыми составили более 43 тысяч человек.

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