Минус 200 рашистов и десятки единиц техники: Генштаб обновил потери РФ
На протяжении дня наибольших потерь враг нес на Донецком направлении.
За сутки ВСУ ликвидировали 200 рашистов и уничтожили десятки единиц техники. Об этом говорится в обновленной сводке потерь РФ, опубликованной на странице Генштаба в Facebook.
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Так, с 24 февраля, полномасштабного вторжения в Украину, и по состоянию на утро 12 августа ВСУ уничтожили:
- Личного состава – 43 200 человек (+200 ликвидированных за сутки)
- Танков – 1 849 (+3 за сутки)
- Боевых бронированных машин – 4 108 (+8)
- Артиллерийских систем – 975 (+1)
- Реактивных систем залпового огня – 261
- Средств противовоздушной обороны – 136 (+2)
- Самолетов – 233 (+1)
- Вертолетов – 193
- Беспилотников оперативно-тактического уровня – 778 (+6)
- Крылатых ракет – 185
- Кораблей и катеров – 15
- Автоцистерн и автомобильной техники – 3 021 (+3)
- Специальной техники – 90
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Отмечается, что на протяжении дня российская оккупационная армия несла наибольшие потери на Донецком направлении.
Напомним, ранее в Великобритании оценили планы диктатора Путина на захват Украины.
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