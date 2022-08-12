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Минус 200 рашистов и десятки единиц техники: Генштаб обновил потери РФ

На протяжении дня наибольших потерь враг нес на Донецком направлении.
Минус 200 рашистов и десятки единиц техники: Генштаб обновил потери РФ
Иллюстрированное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

За сутки ВСУ ликвидировали 200 рашистов и уничтожили десятки единиц техники. Об этом говорится в обновленной сводке потерь РФ, опубликованной на странице Генштаба в Facebook.

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Так, с 24 февраля, полномасштабного вторжения в Украину, и по состоянию на утро 12 августа ВСУ уничтожили:

  • Личного состава – 43 200 человек (+200 ликвидированных за сутки)
  • Танков – 1 849 (+3 за сутки)
  • Боевых бронированных машин – 4 108 (+8)
  • Артиллерийских систем – 975 (+1)
  • Реактивных систем залпового огня – 261
  • Средств противовоздушной обороны – 136 (+2)
  • Самолетов – 233 (+1)
  • Вертолетов – 193
  • Беспилотников оперативно-тактического уровня – 778 (+6)
  • Крылатых ракет – 185
  • Кораблей и катеров – 15
  • Автоцистерн и автомобильной техники – 3 021 (+3)
  • Специальной техники – 90

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Отмечается, что на протяжении дня российская оккупационная армия несла наибольшие потери на Донецком направлении.

Напомним, ранее в Великобритании оценили планы диктатора Путина на захват Украины.

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