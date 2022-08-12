Грядет смена командования Черноморским флотом РФ - соцсети

Черноморский флот, которым с мая 2019 года командует адмирал Игорь Осипов, планируется усилить вице-адмиралом Виктором Соколовым.

Новым командующим Черноморским флотом планируют назначить вице-адмирала Виктора Соколова. Об этом сообщает телеграм-канал Крымский ветер со ссылкой на собственные источники.

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"Источники сообщили о смене командования Черноморским флотом в Севастополе. Черноморский флот, которым с мая 2019 года командует адмирал Игорь Осипов, планируется усилить вице-адмиралом Виктором Николаевичем Соколовым", - говорится в сообщении.

Вице-адмиралу Виктору Соколову 59 лет, как сообщает "Крымский ветер".

"Прошел службу от командира минно-торпедной боевой части на нескольких кораблях, начштаба и командира дивизиона тральщиков (ТОФ) до заместителя командующего Северным флотом (с 2013 года) и начальника Военно-научного центра ВМФ Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова (с 2020 года)", - сообщает телеграм-канал.

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