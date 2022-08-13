У Трампа при обыске изъяли 11 комплектов секретных документов - WSJ

Среди вещей, изъятых при обыске у экс-президента США, были документы под грифом "совершенно секретно", доступные лишь сотрудникам специальных госучреждений/

Агенты Федерального бюро расследований США в ходе обыска, проведенного 8 августа в поместье бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли 11 комплектов секретных документов. Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal, сославшись на имеющийся в ее распоряжении список конфискованных у Трампа материалов.

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В перечне фигурируют в том числе документы под грифом "совершенно секретно", доступные исключительно сотрудникам специальных государственных учреждений, отмечает WSJ.

Министерство юстиции США частично подтвердило публикацию газеты, заявив, что у Трампа были изъяты совершенно секретные документы, но не уточнило их объем. Кроме того Минюст сообщил, что экс-президента подозревают в нарушении закона о шпионаже.

По данным адвокатов Трампа, перед тем как покинуть Белый дом, экс-президент США в рамках своих полномочий рассекретил обнаруженные документы. Как заявил сам Трамп, агентам ФБР "не было никакой необходимости" изымать рассекреченные документы, поскольку они могли получить их когда угодно, "не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго".

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В свою очередь газета Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает, что агенты ФБР искали в резиденции Трампа секретные документы, касающиеся ядерного оружия. Удалось ли их обнаружить, неизвестно. Сам Трамп на этот счет заявил, что "вопрос о ядерном оружии - мистификация".

В общей сложности агенты ФБР вывезли из поместья Трампа около 20 коробок с документами, фотографиями и записками. Среди них - указ Трампа о помиловании его бывшего советника Роджера Стоуна, а также информация о президенте Франции, отмечает WSJ.

Напомним, Иванка Трамп поддержала Украину. Дочь бывшего президента США Дональда Трампа отметила, что мужество украинского народа перед лицом насилия и невзгод вдохновляет.

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