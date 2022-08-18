РФ перебазировала три истребителя с ракетами "Кинжал" под Калининград

В Минобороны РФ объяснили свой шаг "стратегическим сдерживанием"

Минобороны РФ перебросила три сверхзвуковых самолета МИГ-31, оснащенных ракетами "Кинжал", на аэродром Чкаловск Калининградской области.

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Об этом сообщает российское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны страны-агрессора.

"Три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания. Будет организовано их круглосуточное боевое дежурство", - заявили в Минобороны РФ.

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Что известно о ракете "Кинжал"

"Кинжал" - российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. В качестве носителя выступают истребители-перехватчики МиГ-31К и МиГ-31И. Ракета "Кинжал" обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей. Скорость ракеты в 10 раз превышает скорость звука, дальность поражения составляет более 2 тыс. км. Ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Комплекс оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг.

Как мы писали, 7 августа Россия нанесла очередные удары по военным объектам возле Винницы. Для этого она использовала новейшие гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал"