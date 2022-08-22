Война в Украине может длиться годами – МИД Финляндии
В нынешнем виде российско-украинская война может длиться годами, поскольку ни одна из сторон не имеет возможности положить ей конец. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пишет Yle.
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По мнению дипломата, в настоящее время эскалация войны маловероятна, но всё-таки возможна. В этом контексте Хаависто упомянули угрозы применения ядерного или химического оружия после возможных недоразумений.
Также дипломат заявил, что причиной вступления Финляндии в НАТО, среди прочего, стала готовность России идти на риск, попытки давить на соседей и свободные разговоры в России о применении ядерного оружия.
Напомним, в Польше назвали объем помощи, переданной Киеву с начала войны. Поляки уверены, что помогая Украине, защищают себя.
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