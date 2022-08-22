Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Война в Украине может длиться годами – МИД Финляндии

В Хельсинки опасаются, что в условиях войны возможны недоразумения, ведущие к применению оружия массового поражения
 |  Автор: Юрий Кобзар
Война в Украине может длиться годами – МИД Финляндии
Иллюстративное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

В нынешнем виде российско-украинская война может длиться годами, поскольку ни одна из сторон не имеет возможности положить ей конец. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пишет Yle.

Читайте также: Британским солдатам сказали готовиться к войне против РФ - Mirror

По мнению дипломата, в настоящее время эскалация войны маловероятна, но всё-таки возможна. В этом контексте Хаависто упомянули угрозы применения ядерного или химического оружия после возможных недоразумений.

Также дипломат заявил, что причиной вступления Финляндии в НАТО, среди прочего, стала готовность России идти на риск, попытки давить на соседей и свободные разговоры в России о применении ядерного оружия.

Напомним, в Польше назвали объем помощи, переданной Киеву с начала войны. Поляки уверены, что помогая Украине, защищают себя.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK