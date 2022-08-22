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В Польше назвали объем помощи, переданной Киеву с начала войны

Поляки уверены, что помогая Украине, защищают себя
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Польше назвали объем помощи, переданной Киеву с начала войны
В июле поляки передали Киеву партию танков PT-91 Twardy / wikipedia.org

С начала полномасштабного российского вторжения Польша предоставила Украине различной помощи ориентировочно на 10 млрд злотых, т.е. около 2,1 млрд евро. Об этом заявил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик, пишет "Polska Agencja Prasowa".

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По словам Дворчика, весь объем предоставленной Украине и украинцам помощи, включая частные пожертвования польских граждан, превышает 10 млрд злотых. Однако основная часть этой помощи – около 7 миллиардов – приходится на оружие, переданное на государственном уровне.

"Это важно не только как солидарность с нашим восточным соседом, но и как стратегический вклад в безопасность Польши. Каждый уничтоженный в Украине российский танк – это потенциально минус один танк, который мог бы впоследствии стоять уже на российско-польской или белорусско-польской границе", – отметил Михал Дворчик.

Напомним, Турция удвоила закупки российской нефти. Анкара не вводила никаких санкций против РФ и активно наживается на сложившейся ситуации.

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