Сербия прекратит закупку российской нефти

Из-за европейских санкций против РФ главный друг России в Европе больше не сможет покупать нефть у россиян

С ноября Сербия прекратит импорт российской нефти из-за санкций, введенных против России странами Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет сербское издание Telegraf.

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Так, в обращении к нации президент Сербии упомянул вопрос проведения шествия ЛГБТ-активистов в Белграде. Вучич отметил, что внимание общественности сосредоточилось на обсуждении глупостей вместо серьезных тем.

"Мы просто обсуждаем всяческие глупости, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электроэнергией, что мы будем делать с нефтью, ведь после ноября российской нефти для нас не будет из-за санкций. Вместо того, чтобы говорить о газе, о мазуте, об угле, мы говорим о разных пустяках, потому что это самое простое", – сказал Вучич.

Напомним, Турция удвоила закупки российской нефти. Анкара не вводила никаких санкций против РФ и активно наживается на сложившейся ситуации.

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