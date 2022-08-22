Турция удвоила закупки российской нефти

Анкара не вводила никаких санкций против РФ и активно наживается на сложившейся ситуации

Турция удвоила объемы закупок российской нефти на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что резкий рост объемов российско-турецкой торговли начался весной, когда Запад начал вводить санкции против РФ, а западный бизнес – уходить с российского рынка. В этих условиях не стесненные санкционными ограничениями турецкие компании воспользовались ситуацией, пишет издание.

Показательным оказался рост объемов нефтяной торговли. Средние объемы поставок российской нефти в Турцию достигли 200 тысяч баррелей в сутки, хотя в прошлом году Турция покупала в среднем 98 тысяч баррелей в сутки. Это произошло на фоне рекордного снижения стоимости именно российских сортов нефти.

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Отмечается, что основные турецкие нефтеперерабатывающие заводы не просто значительно увеличили потребление российской нефти, но и сократили закупки нефти из Северного моря, Ирака и Западной Африки.

"Выбор турецких нефтеперерабатывающих заводов был очевиден, поскольку у них нет ограничений на покупку российской нефти", – сказал трейдер, чье имя не раскрывается.

Напомним, Казахстан решил экспортировать нефть в обход России. Пока речь идет об относительно небольших объемах, которые танкерами повезут в Азербайджан.

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