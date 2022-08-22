Путин отреагировал на гибель дочери идеолога "русского мира" Дугина

Президент РФ назвал убийство Дарьи Дугиной "подлым и жестоким преступлением"

Российский диктатор Владимир Путин назвал убийство дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи подлым и жестоким преступлением.

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Слова российского лидера цитирует пресс-служба Кремля.

"Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с тяжелейшей, невосполнимой утратой. Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, чутким и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Родине, делом доказывала, что значит быть патриотом России", - сказал Путин.

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Напомним, ФСБ России обвинила украинские спецслужбы в организации убийства Дарьи Дугиной. Российские силовики утверждают, что исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Москву незадолго до преступления, а после скрылась в Эстонии.

Как мы сообщали ранее, в Подмосковье, в районе поселка Большие Вяземы, вечером в субботу, 20 августа, взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавший российскому пропагандисту Александру Дугину. За рулем была его дочь Дарья, она погибла.