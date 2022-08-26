Лукашенко заявил о готовности самолетов Беларуси нести ядерное оружие

Переоборудование белорусских военных самолетов для несения ядерного оружия завершено, подчеркнул политик.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Белорусски президент предупредил, что если западные страны пойдут на обострение их "не спасут никакие вертолеты и самолеты".

"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!", - подчеркнул он.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что срочно выезжает на ЗАЭС. Запорожская АЭС, по меньшей мере, дважды теряла связь с линией электропередачи в течение дня, что могла привести к ядерной катастрофе.