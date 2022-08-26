Компания Dell ушла из России – СМИ

Ведущий производитель современной техники распустил свой российский персонал

Американский производитель компьютерной и офисной техники компания Dell уходит с российского рынка и увольняет всех своих работников в России. Об этом пишет Tadviser со ссылкой на свои источники в компании.

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По информации издания, 30 августа – последний день работы сотрудников в российском отделении компании. Известно, что до начала полномасштабного вторжения на компанию Dell в России работали около 250 человек.

Утверждается, что около 10% из числа российских сотрудников Dell к настоящему моменту уже были релоцированы в другие страны, где есть офисы компании.

Пока Dell официально не комментировала свои планы касательно ухода с рынка России.

Напомним, Иран передал РФ сотни дронов и дал схему ухода от санкций. Москва и Тегеран, вероятно, снова смогли договориться.

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