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Иран передал РФ сотни дронов и дал схему ухода от санкций – СМИ

Москва и Тегеран, вероятно, снова смогли договориться
 |  Автор: Юрий Кобзар
Иран передал РФ сотни дронов и дал схему ухода от санкций – СМИ
Shahed 129 - иранская "копия" американского "Predator" / wikipedia.org

Иран передал России партию беспилотников собственного производства, а также предложил помощь с обходом западных санкций. Всё это может сказаться на ходе войны в Украине, пишет The Washington Post.

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По данным из одной западных спецслужб, Иран начал поставки в Россию беспилотников-камикадзе в количестве, которое измеряется сотнями. Предполагается, что речь идет об аппаратах семейства "Шахид", которые похожи на американские ударные дроны Predator. 

Ранее применение таких беспилотников иранскими боевиками было зафиксировано в Ираке и Сирии. Издание пишет, что российские войска в Украине уже якобы начали использовать иранские беспилотники.

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Кроме того, американская разведка выяснила, что Иран предложил Кремлю воспользоваться своей финансовой системой для обхода западных санкций. Отмечается, что официальный Тегеран после десятилетий существования под жесткими западными санкциями создал сеть фиктивных компаний и других институтов, которыми теперь может воспользоваться и Москва.

Напомним, украинский МИД назвал позором для Франции поставки топлива для армии РФ. Скандал вокруг французской нефтяной компании набирает обороты.

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