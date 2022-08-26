Министров энергетики ЕС созвали на срочную встречу: подробности
Чешское представительство в ЕС созывает срочную встречу министров энергетики.
Министры энергетики ЕС срочно встретятся для обсуждения чрезвычайных ситуаций. Сегодня об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в Twitter.
Он сообщил о том, что чешское представительство в ЕС созывает срочную встречу министров энергетики для обсуждения конкретных чрезвычайных мер по разрешению энергетической ситуации.
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Для справки. Петр Фиала (родился 1 сентября 1964 года, Брно) — чешский политолог и политический деятель, лидер Гражданской демократической партии с 2014 года. Премьер-министр Чехии с 28 ноября 2021г.
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