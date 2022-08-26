Несмотря на санкции, прибыли российских компаний растут - Bloomberg

Производственный сектор, наиболее пострадавший из-за санкционного прекращения импорта ключевых компонентов, все равно получил прибыль на 44%, а доходы в сфере транспортировки и хранения выросли на 168%.

Прибыли российских компаний во втором квартале возросли на 25%, несмотря на санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

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Сообщается, что прибыль выросла до 9,5 трлн рублей (144 млрд долл. в эквиваленте по среднему курсу). При этом рост в годовом исчислении превысил рост потребительских цен на 17% за этот период.

"Результаты второго квартала были очень хорошими, демонстрируя устойчивость российской экономики. Большой рост прибыли дает надежду на оживление корпоративных инвестиций", – пишут российкие аналитики.

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Производственный сектор, наиболее пострадавший из-за санкционного прекращения импорта ключевых компонентов, все равно получил прибыль на 44%, а доходы в сфере транспортировки и хранения выросли на 168%.

Возросли и прибыли в недвижимости, строительстве, в гостиницах и общепите. Объясняют это тем, что россияне оставались дома из-за ограничения международного авиасообщения.

А вот оптовая и розничная торговля пострадали от падения продаж – их прибыль снизилась на 13%. Прибыль в добыче упала на 51%, в технологическом секторе, откуда массово ушли западные компании, - на 48%.

Ранее сообщалось, что экспорт угля из России морским путем фактически остановлен из-за действия санкций Евросоюза.

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