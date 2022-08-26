Россия перестала выдавать биометрические загранпаспорта

Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке, утверждают в МИД РФ.

В России приостановили прием заявлений о выдаче гражданам РФ биометтрических заграничных паспортов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на консульский департамент МИД РФ в пятницу, 26 августа.

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"Временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет). Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного", – говорится в сообщении.

Указано, что о возобновлении приема будет сообщено дополнительно.

Напоимним, в Германии готовы обсуждать "визовый бан" для РФ. Ведомство федерального канцлера и Министерство иностранных дел ФРГ согласны, что решение данного вопроса в Берлине найдут.

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