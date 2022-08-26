Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Россия перестала выдавать биометрические загранпаспорта

Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке, утверждают в МИД РФ.
Россия перестала выдавать биометрические загранпаспорта
Иллюстративное фото / visa-exp.com

В России приостановили прием заявлений о выдаче гражданам РФ биометтрических заграничных паспортов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на консульский департамент МИД РФ в пятницу, 26 августа.

Читайте также: Компания Dell ушла из России – СМИ

"Временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет). Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного", – говорится в сообщении.

Указано, что о возобновлении приема будет сообщено дополнительно.

Напоимним, в Германии готовы обсуждать "визовый бан" для РФ. Ведомство федерального канцлера и Министерство иностранных дел ФРГ согласны, что решение данного вопроса в Берлине найдут.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK