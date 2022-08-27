Контингент РФ отказывается уезжать из Казахстана – ГУР

Российские “миротворцы” опасаются, что теперь им придется воевать не с безоружными протестующими, а с ВСУ

Российские солдаты из военного контингента, размещенного в Казахстане, отказываются возвращаться на место постоянной дислокации в России, опасаясь последующей отправки в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Утверждается, что военные РФ в Казахстане ссылаются на отсутствие воздушного транспорта для переброски войск домой. Сейчас все военные транспортники РФ задействованы в агрессии против Украины.

"Реально же военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента. Впрочем, командование РФ не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, введенные туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти", – говорят в ГУР.

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По данным разведки, сейчас в Казахстане остаются около тысячи российских военных с полным вооружением и техникой. Они размещены вблизи стратегических объектов – аэродромов, военных полигонов, нефтебаз, космодрома Байконур и т.д.

Между тем Россия уже вывела почти полностью свои военные контингенты из Таджикистана и Армении. Вместе с техникой и оружием их направили в Украину.

Напомним, в Германии готовы обсуждать "визовый бан" для РФ. Ведомство федерального канцлера и Министерство иностранных дел ФРГ согласны, что решение данного вопроса в Берлине найдут.

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