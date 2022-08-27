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Путин издал указ о пособиях для украинцев

Из бюджета РФ будут платить пенсии и пособия тем украинцам, которые вынужденно оказались в РФ
 |  Автор: Юрий Кобзар
Путин издал указ о пособиях для украинцев
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Президент России Владимир Путин подписал указ о денежных выплатах гражданам Украины, которые из-за войны оказались на российской территории. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой сообщение властей РФ.

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Так, выплаты положены тем гражданам Украины, которые прибыли в Россию после 18 февраля текущего года. Кремль намерен платить им следующие суммы:

  • пенсия – 10 тыс. рублей в месяц,
  • пособие инвалидам – 10 тыс. рублей в месяц,
  • доплата к пенсии или социальной выплате инвалидам I группы, детям-инвалидам и пенсионерам старше 80 лет – 3 тыс. рублей,
  • пособие ветеранам Второй мировой войны – 5 тыс. рублей в месяц,
  • выплата беременным женщинам - 10 тыс. рублей единоразово,
  • выплата при рождении ребенка – 20 тыс. рублей единоразово,

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  • помощь на ребенка до 18 лет – 4 тыс. рублей в месяц; 
  • помощь на усыновленного ребенка – 15 тыс. рублей в месяц, 
  • помощь студентам до 23 лет – 4 тыс. рублей в месяц,
  • пособие родителю-одиночке на каждого ребенка – 10 тыс. рублей в месяц.

Для справки. По данным ООН, с начала российского вторжения в Украину на территорию РФ вынуждены были уехать или были принудительно депортированы до 2 млн жителей оккупированных территорий Украины.

Напомним, Россия перестала выдавать биометрические загранпаспорта. Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке, утверждают в МИД РФ.

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