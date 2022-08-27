Путин обязал украинцев в РФ сдать отпечатки пальцев

Те, кто пройдут все процедуры, смогут остаться в РФ на неограниченный срок

Все граждане Украины, которые находятся на территории РФ, должны сдать отпечатки пальцев в течение месяца. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщают росСМИ.

Читайте также: Кремль скрывает: В ГУР рассказали о болезнях Путина

Согласно указу, где украинцев Донбасса выделили в отдельную категорию (“граждане “ДНР” и “ЛНР”), все украинцы, въезжающие в Россию с целью длительного проживания и трудоустройства, должны в течение 30 дней пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование.

Кроме того, украинцев будут проверять на наличие наркозависимости и опасных инфекционных заболеваний.

Те, кто не выполнят это требования, не смогут легально работать в России и в целом к ним будут применяться общие правила пребывания иностранцев на территории РФ.

Напомним, Путин издал указ о пособиях для украинцев. Из бюджета РФ будут платить пенсии и пособия тем украинцам, которые вынужденно оказались в РФ.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.