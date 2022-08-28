Боррель раскритиковал состояние ВС стран-членов ЕС

Европейские страны годами сокращали военные бюджеты, в то время, как Соединенные Штаты, Китай и Россия - наращивали.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал нынешнее состояние вооруженных сил стран-членов ЕС и предложил европейским странам совместно подумать о европейской обороне и ее будущем. Об этом в субботу, 27 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы, пишет УНИАН.

Боррель отметил, что основной целью европейских армий за последние 20 лет были "экспедиционные операции", такие как и в Афганистане, Ираке и Сахеле.

При этом он обратил внимание, что за это время, произошла серия резких и несогласованных сокращений оборонных бюджетов по всей Европе тогда, когда США, Китай, Россия и другие в разы увеличили свои.

"Итак, относительный разрыв между европейскими странами и другими резко увеличился. Как я неоднократно утверждал, это то, что мы должны срочно решить", - отметил он.

Боррель обратил внимание на Китай.

"Сейчас его военно-морской флот имеет больше кораблей, чем флот США. Кроме того, мы видели этим летом вокруг Тайваня, как Китай готов использовать свои вооруженные силы, чтобы посылать четкие сигналы", - отметил он.

В то же время, по словам Борреля, европейские вооруженные силы превратились в своеобразные "бонсай-армии".

"Европейские армии "выхолостили" и описали как "бонсай-армии": они выглядят как настоящие, но сократились до миниатюрных версий", - считает дипломат.

В качестве примера он привел заявление начальника Генерального штаба Франции, который открыто поставил под сомнение способность французской армии вести конфликт "высокой интенсивности" на европейской земле.

Боррель призвал европейские страны задуматься о том, как вести территориальную оборону и асимметричную войну на расстоянии.

По словам Борреля, это надо делать в рамках НАТО, поскольку почти все страны-члены ЕС сейчас являются членами Альянса.

Напомним, в Евросоюзе рассматривают возможность организации миссии по обучения и помощи для украинских военных в соседних странах.

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