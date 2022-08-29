Путин не общается с Шойгу – разведка Британии

Министр обороны России де-факто отстранен от командования

Из-за неудач в войне Шойгу попало в немилость к Кремлю / EPA / UPG

Министр обороны РФ Сергей Шойгу попал в немилость к президенту Владимиру Путину из-за отсутствия успехов в войне против Украины. Об этом сообщает Минобороны британии со ссылкой на данные разведки.

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Британцы ссылаются на публикации в российской оппозиционной прессе. Там пишут, что Шойгу в настоящее время фактически отстранен от управления войсками, поэтому оперативные командующие взаимодействуют с Путиным напрямую.

Также отмечается, что российские солдаты и офицеры, побывавшие на войне в Украине, откровенно насмехаются над Шойгу за его неэффективное руководство и отсутствие прогресса в захвате Украины.

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"Вероятно, Шойгу долго пытался преодолеть свою репутацию человека, не имеющего значительного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве чрезвычайных ситуаций", – говорится в обзоре разведки.

Напомним, Шойгу заявил, что умышленно замедлил наступление в Украине. В Минобороны РФ уверяют, что “спецоперация” идет по плану.

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