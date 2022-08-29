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Германия может обеспечить Украину артиллерией и ПВО – Шольц

Официальный Берлин готов взять на себя кураторство по поставкам отдельных видов оружия
 |  Автор: Юрий Кобзар
Германия может обеспечить Украину артиллерией и ПВО – Шольц
Шольц анонсировал скорую поставку оружия / EPA / UPG

В ближайшие недели Украина получит от Германии партию новейшего оружия. При этом Берлин может полностью взять на себя ответственность по обеспечению Украины некоторыми видами вооружений. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Reuters.

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"Германия будет поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется. В ближайшие недели Берлин отправит Киеву новейшее оружие", – заявил Шольц.

Речь идет о передовых системах противовоздушной обороны, радиолокационных системах и беспилотниках.По словам Шольца, Германия также может взять на себя особую ответственность в вопросе наращивания потенциала артиллерии и противовоздушной обороны Украины.

Напомним, Швеция предоставит Украине пакет военной помощи. Шведы выделили миллиард крон на поддержку Украины.

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